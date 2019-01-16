İmob Aracılığıyla 1 Milyar Dolar İhracat Hedefliyoruz"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 22-27 Ocak'ta gerçekleştirilecek 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) aracılığıyla 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 22-27 Ocak'ta gerçekleştirilecek 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) aracılığıyla 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.



Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık iş birliğiyle CNR Expo'da bu yıl 15. kez düzenlenecek fuarın, 22-27 Ocak'ta gerçekleştirileceğini aktardı.



İMOB'un dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu belirten Gürcan, "600 katılımcının yer alacağı ve 170 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 6 gün sürecek. ABD, Romanya, Moldova ve Mısır gibi 35 ülkeden markalar direkt fuarda yer alacak. Aynı zamanda yaklaşık 130 ülkeden 60 bin yabancının da ağırlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.



Mobilya sektörünün geçen yılı 3,1 milyar doları aşan ihracatla kapattığını kaydeden Gürcan, 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı aracılığıyla 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.



İhracatta 172 ülkeye ve 202 gümrük noktasına ulaştıklarını aktaran Gürcan, "Sektörümüz açısından 14 yıldır düzenlenen İMOB, büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere, her yıl farklı ülkelerden önemli iş insanlarını ağırlayarak ticaret hacmimizi yaklaşık yüzde 30 oranında arttırdık." değerlendirmesinde bulundu.



"MOBSAD üyelerinin kilogram başına ihracat değeri 25 dolar"



Nuri Gürcan, MOBSAD olarak fuara 12 yıldır katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Mobilya sektörünün kilogram başına ihracatı 3,5 dolarken, MOBSAD üyelerinin yaptığı ihracatta bu rakam ortalama 25 dolara çıkıyor. Sektörün zanaatkar yönü yüksek kısmındayız. ABD'den Çin'e kadar birçok ülkede MOBSAD üyeleri, otellerden villalara kadar çok sayıda projenin yapımında yer alıyor. Kalitesi ve zanaatkarlığıyla ön plana çıkan İtalyanlara göre daha kısa sürede işler ortaya koyuyoruz. Dünyada 'Türk mobilyası' algısının oluşmasında önemli rol oynuyoruz. Ülkemizin ihracatına büyük katkı sunuyoruz."



Gürcan, MOBSAD üyelerinin dünyada 2 bin perakende noktasında bulunduğunu ve 5 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.



Mobilyacılar, rotayı Hindistan ve Latin Amerika ülkelerine kırdı



MOBSAD Başkanı Gürcan, mağazalar da dahil edildiğinde iç pazarda 65 bin iş yeri bulunan ve 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl fuardaki hedefinin Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Son birkaç yıldır alternatif pazarlara yönelmiş durumdayız. Hindistan'a son bir yılda ihracatımızı yüzde 61 artırarak yaklaşık 10 milyon dolara çıkardık. İMOB'da Hintlileri ağırlayacağımız gibi hükümetimizin son dönemde ağırlık verdiği Latin Amerika pazarına yönelik çalışmalarımızı da arttırmış bulunuyoruz. Son bir yılda ihracatımızı Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'a yüzde 816 artırarak 646 milyon dolara, Benin'e yüzde 452 artırarak 501 milyon dolara, Venezuela'ya ihracatımızı yüzde 45 artırarak 107 milyon dolara çıkardık. Hedefimiz 10 milyar dolara ulaşan Latin Amerika pazarında mobilya sektörünün de payını arttırabilmek."



Gürcan, fuarda, özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ahşaba işlenmiş halini ön plana çıkartacaklarını da aktardı.

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