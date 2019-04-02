Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-0

SALON: Palaverde
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya
), Mykhaylo Medvid (Ukrayna
)
IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill
(De Gennaro, Bechis, Fersino)
FENERBAHÇE OPET: Rabadzhieva, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle
Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan
, Melis Yılmaz)
SETLER: 25-21, 25-23, 26-24
SÜRE: 79 dakika (24, 27, 28) Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.