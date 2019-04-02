Son Dakika Haberleri: Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-0

Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-0

54 dakika önce

SALON: PalaverdeHAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)FENERBAHÇE OPET: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver,...

Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-0, System.String[]


SALON: Palaverde

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)

FENERBAHÇE OPET: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)

SETLER: 25-21, 25-23, 26-24

SÜRE: 79 dakika (24, 27, 28)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:40 Kaynak: DHA

Hill, Ukrayna, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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