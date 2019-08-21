İMOK'ta heyecan Menemen'de sürecek

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda sezonun ikinci randevusu 25 Ağustos Pazar günü Menemen'de bulunan 5.6 kilometre uzunluğundaki Haykıran Çukurköy yolunda gerçekleştirilecek. Sabah saat 10.45 ve 12.15'te yapılacak antrenman çıkışlarının ardından ilk start saat 14.30'da verilecek. Organizasyon 3 yarış sonrası Haykıran Köyü'nde yer alan servis alanında düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, tüm otomobil sporlarına gönül veren İzmirlileri heyecan dolu yarışa davet etti.

Yanıkoğlu, "İMOK Tırmanma Kupası'nın temmuz ayındaki ilk ayağı Karşıyaka Sancaklı Köyü'nde büyük ilgi ve heyecan içinde yapıldı. Menemen'in Haykıran Köyü'nde de aynı coşkuyu nefesimizi tutarak motor severlere izlettirmek istiyoruz. Sadece yarış düzenleyen bir kulüp olmaktan çok, sosyal sorumluluklarla da motor sporuna gönül verenlere hizmet etmeyi kendimize ilke olarak benimsedik. Pazar günü yine güzel bir yarış bizleri bekliyor ve bu heyecana ortak olmak isteyen yarış tutkunlarını Menemen'e bekliyoruz" diye konuştu.

İMOK Tırmanma Kupası'nın 3. Etabı ise 20 Ekim'de koşulacak.