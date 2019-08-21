Son Dakika Haberleri: İMOK'ta heyecan Menemen'de sürecek
Son Dakika Spor Haber

İMOK'ta heyecan Menemen'de sürecek

2 saat önce

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda sezonun ikinci randevusu 25 Ağustos Pazar günü Menemen'de bulunan 5.6 kilometre uzunluğundaki Haykıran Çukurköy yolunda gerçekleştirilecek.

İMOK'ta heyecan Menemen'de sürecek, System.String[]

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda sezonun ikinci randevusu 25 Ağustos Pazar günü Menemen'de bulunan 5.6 kilometre uzunluğundaki Haykıran Çukurköy yolunda gerçekleştirilecek. Sabah saat 10.45 ve 12.15'te yapılacak antrenman çıkışlarının ardından ilk start saat 14.30'da verilecek. Organizasyon 3 yarış sonrası Haykıran Köyü'nde yer alan servis alanında düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, tüm otomobil sporlarına gönül veren İzmirlileri heyecan dolu yarışa davet etti.
Yanıkoğlu, "İMOK Tırmanma Kupası'nın temmuz ayındaki ilk ayağı Karşıyaka Sancaklı Köyü'nde büyük ilgi ve heyecan içinde yapıldı. Menemen'in Haykıran Köyü'nde de aynı coşkuyu nefesimizi tutarak motor severlere izlettirmek istiyoruz. Sadece yarış düzenleyen bir kulüp olmaktan çok, sosyal sorumluluklarla da motor sporuna gönül verenlere hizmet etmeyi kendimize ilke olarak benimsedik. Pazar günü yine güzel bir yarış bizleri bekliyor ve bu heyecana ortak olmak isteyen yarış tutkunlarını Menemen'e bekliyoruz" diye konuştu.
İMOK Tırmanma Kupası'nın 3. Etabı ise 20 Ekim'de koşulacak.


İnşaat Mühendisleri Odası, Menemen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti! Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou, PSV yolcusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İMOK'ta heyecan Menemen'de sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]