Imok tırmanma kupası'nda büyük çekişme

İzmir
Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda 2'nci etap yarışları Menemen
Haykıran ve Çukurköy
arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı. 5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil, 4 kategoride kıyasıya yarıştı. Sıcak havaya rağmen yarış severlerin ilgiyle takip ettiği ve büyük heyecan içinde geçen organizasyonda Kategori 1'de Hakan Kerci birinci, Kemal Çetinkaya
ikinci, Mehmet Başer
üçüncü oldu. Kategori 2'yi Mustafa Nazik
birinci, Alper Akgün ikinci, Orçun Nural üçüncü tamamladı.
Kategori 3'te Murat Şen
yarışı ilk sırada bitirirken, Hakan Akman
ikinci, Hüseyin Yıldırım
ise üçüncü oldu. Kategori 4'te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. Sarıduman'ı Alpay Gülten ve Murat Soyçopur izledi. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı.
Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim'de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi
'ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.