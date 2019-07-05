Son Dakika Haberleri: İMOS, ihracatçı üyelerini ödüllendirdi
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İMOS, ihracatçı üyelerini ödüllendirdi

1 saat önce

İnegöl mobilyasının başarılı ihracatçıları ve en fazla tasarım tescili alan firmaları ödüllendirildi.

İMOS, ihracatçı üyelerini ödüllendirdi, System.String[]
İnegöl mobilyasının başarılı ihracatçıları ve en fazla tasarım tescili alan firmaları ödüllendirildi. İMOS tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnegöl Mobilyası Yıldızları ödül töreninde 3 kategoride İMOS üyesi 15 firmaya ödül verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02 
İnşaat Mühendisleri Odası, İnegöl, Ekonomi
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