İMOS, ihracatçı üyelerini ödüllendirdi
1 saat önce
İnegöl mobilyasının başarılı ihracatçıları ve en fazla tasarım tescili alan firmaları ödüllendirildi.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02
mobilyasının başarılı ihracatçıları ve en fazla tasarım tescili alan firmaları ödüllendirildi. İMOS tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnegöl Mobilyası Yıldızları ödül töreninde 3 kategoride İMOS üyesi 15 firmaya ödül verildi.
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