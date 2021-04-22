Impact Ranking 2021'de KBÜ devlet üniversiteleri arasında ilk 7'de - Son Dakika

Impact Ranking 2021'de KBÜ devlet üniversiteleri arasında ilk 7'de

Times Higher Education'ın (THE) tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği Impact Ranking 2021 (üniversite etki sıralaması) açıklandı.

Times Higher Education'ın (THE) tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği Impact Ranking 2021 (üniversite etki sıralaması) açıklandı. Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamada, THE tarafından bu yıl açıklanan "Impact Ranking 2021" dünya sıralamasında KBÜ'nün 600+'da yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "96 ülkeden 1115 kurumun değerlendirildiği listede KBÜ İklim Eylemi ve Erişilebilir Temiz Enerji kategorisinde ilk 200 bandında yer alarak dünya çapındaki başarılarına yenilerini ekledi. KBÜ Türkiye'den 49 üniversitenin yer aldığı listede de devlet üniversiteleri arasında ilk 7'de kendisine yer buldu."

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