İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor

24.05.2022 10:05
İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor

Afrika'nın ve ülkesi Mali'nin müziğini 40 yıldır dünyaya yenilikçi bir tarzla sunan Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak.

Afrika'nın ve ülkesi Mali'nin müziğini 40 yıldır dünyaya yenilikçi bir tarzla sunan Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Mayıs-12 Haziran'da Ankara'daki farklı kültür duraklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

CSO Ada Ankara Ana Salon, 3 Haziran'da Salif Keita'yı konuk edecek.

Afrika topraklarında Albino hastalığı nedeniyle bembeyaz bir siyah olarak doğan ve Mali İmparatorluğunu kuran Soundjata Keita'nın torunu Keita, Afrika'dan geleneksel, Batı'dan modern ezgileri bir araya getirdiği şarkılarını başkentlilerin beğenisine sunacak.

Yenilikçi müziği sayesinde Türkiye'de ve dünyada büyük beğeni toplayan Keita, Muhammed Ali'nin hayatının anlatıldığı Ali filminin müziği ile de tanıyor.

YORUMLAR
500
Cezayir'in Vahran kenti 19. Akdeniz Oyunları'na nasıl hazırlanıyor? Cezayir'in Vahran kenti 19. Akdeniz Oyunları'na nasıl hazırlanıyor? Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri 14-16 Haziran'da Kazakistan'da yapılacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri 14-16 Haziran'da Kazakistan'da yapılacak
Kaynak: AA

Salif Keita, Haziran, Albino, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement