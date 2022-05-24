İmparator torunu, Afrikalı albino müzisyen Salif Keita başkente geliyor

Afrika'nın ve ülkesi Mali'nin müziğini 40 yıldır dünyaya yenilikçi bir tarzla sunan Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Mayıs-12 Haziran'da Ankara'daki farklı kültür duraklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

CSO Ada Ankara Ana Salon, 3 Haziran'da Salif Keita'yı konuk edecek.

Afrika topraklarında Albino hastalığı nedeniyle bembeyaz bir siyah olarak doğan ve Mali İmparatorluğunu kuran Soundjata Keita'nın torunu Keita, Afrika'dan geleneksel, Batı'dan modern ezgileri bir araya getirdiği şarkılarını başkentlilerin beğenisine sunacak.

Yenilikçi müziği sayesinde Türkiye'de ve dünyada büyük beğeni toplayan Keita, Muhammed Ali'nin hayatının anlatıldığı Ali filminin müziği ile de tanıyor.