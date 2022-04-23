İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı - Son Dakika
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İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı

23.04.2022 14:31
İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı

Xİ'AN, 22 Nisan (Xinhua) -- Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) İmparatoru Wendi'nin mozolesinde bulunan kültürel eserler, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Cuma günü ilk kez halkın karşısına çıkarıldı.

Xİ'AN, 22 Nisan (Xinhua) -- Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) İmparatoru Wendi'nin mozolesinde bulunan kültürel eserler, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Cuma günü ilk kez halkın karşısına çıkarıldı. Toplamda 34 parça kültürel kalıntı, İmparator Wendi'nin oğlu İmparator Jingdi'nin mozolesinde bulunan Hanyangling Müzesi'nde sergileniyor.

Sergilenenler arasında işkence aleti giyen toprak bir figür, bakır bir su saati ile İmparator Wendi'nin annesi İmparatoriçe Dowager Bo'nun mezarından gün yüzüne çıkarılan parçalar yer alıyor. Gerçek adı Liu Heng olan İmparator Wendi, tutumluluğu ve yardımseverliğiyle ünlüydü. 20 yıldan fazla süren yönetimi sırasında hanedanlığın ekonomisi gelişti ve nüfusu arttı.

Xi'an'ın doğu ucunda bulunan Jiangcun Köyü'nde yer alan anıt mezarın etrafında 100'den fazla antik mezar ve defin yeri bulunuyor. Bölgedeki kazılar 2017'den bu yana sürerken, aralarında kıyafetli toprak figürler, tatar yayları ve resmi mühürlerin de yer aldığı çok sayıda kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. Sergi, 31 Mayıs'ta sona erecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Cuma, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İmparator Wendi'nin Mozolesinde Bulunan Kültürel Kalıntılar İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı - Son Dakika


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