İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı
1 saat önce
"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:58 Kaynak: AA
"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı" Vincent Cassel
ve Olga Kurylenko
'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Jean-François Richet'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran ve Paris
'te ün salan bir adamın; yakalandıktan sonra serbest bırakılması karşılığında polis için suç çeteleriyle savaşmayı kabul etmesini ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
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