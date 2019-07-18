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İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı

1 saat önce

"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"
Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Jean-François Richet'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran ve Paris'te ün salan bir adamın; yakalandıktan sonra serbest bırakılması karşılığında polis için suç çeteleriyle savaşmayı kabul etmesini ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı
Vincent Cassel, Olga Kurylenko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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