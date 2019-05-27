Son Dakika Haberleri: İmparatordan Trump onuruna özel davet

İmparatordan Trump onuruna özel davet

4 saat önce

Japonya İmparatorluk Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump onuruna yemek daveti düzenlendi.

İmparatordan Trump onuruna özel davet, System.String[]
Japonya İmparatorluk Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump onuruna yemek daveti düzenlendi.

Dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump onuruna Japonya İmparatorluk Sarayı'nda verilen yemek daveti sona erdi. Yemek daveti sırasında konuşan Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito, zorlukların üstesinden gelen Japonya ve ABD'nin karşılıklı anlayışı ve güveni geliştirdiğini söyledi. İki ülkeyi Pasifik'e yayılan yakın komşular olarak niteleyen Naruhito, "Mevcut Japonya - ABD ilişkilerinin, birçok insanın fedakarlıkları ve özel çabaları üzerine kurulduğunu her zaman hatırlayarak, iki ülkenin halklarının, işbirliğimizin kapsamını daha da genişleterek ve sarsılmaz bağımızı derinleştirerek, umutla dolu bir gelecek oluşturmak için dünyadaki barış ve refah düzeyine katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum" şeklinde konuştu.

"Sınırsız ortak potansiyeli önemsiyorum"

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa Dönemi'nin ilk devlet konuğu olmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden ABD Başkanı Donald Trump ise ABD - Japonya ittifakının zengin bir miras ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir hediye olduğunu söyledi. Trump, "Önümüzde sınırsız potansiyeli benimsiyoruz; teknoloji, uzay, altyapı, savunma, ticaret, diplomasi ve diğer birçok ortak alanda işbirliği yapmak" ifadelerini kullandı. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:39 Kaynak: İHA
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