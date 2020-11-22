İmparatorlar salonunda yavru kedileri kurtarma operasyonu - Son Dakika

İmparatorlar salonunda yavru kedileri kurtarma operasyonu

Antalya müzesinde duvar boşluğuna giren 2 yavru kedi için itfaiye seferber oldu

ANTALYA - Antalya Müzesi'nde imparatorlar solonunda duvar boşluğunda mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Antalya Müzesi'nde Roma Döneminin imparatorları, imparatoriçeleri ile dönemin önemli politik şahsiyetlerinin M.S. 2. yüzyıla tarihlenen ve Perge'den bulunmuş olan heykellerin bulunduğu İmparatorlar salonunda gelen kedi sesini duyan görevliler harekete geçti. Sesin geldiği yeri araştıran görevliler bir merdiven yardımıyla çıktıkları duvarın üst bölümünde duvar boşluğunda iki yavru kediyi fark etti. Görevliler kedilerin bulunduğu bölüme giremediği için itfaiyeden yardım istedi. Müzeye elen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kedileri yine merdivenle ulayabildikleri duvar boşluğundaki iki yavru kediyi aparatlarla alarak çıkartı.

Kedilerin anneleri tarafından güvenli olduğu için duvar boşluğuna bırakıldığı ancak oradan çıkartamadığı tahmin ediliyor.