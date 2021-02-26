İmparatorların balı olarak bilinen dünyaca ünlü 'Anzer Balı' coğrafi işaret tescili aldı

Rize'de üretimi yapılan ve imparatorların balı olarak bilinen dünyaca ünlü Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylasında yüksek rakımlarda bulunan ve endemik çiçeklerden üretildiği için ünü yurt sınırlarını aşmış olan Anzer Balı, Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alıyordu. Anzer Balı için Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Coğrafi İşaret Alınması çalışmaları meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış olan başvuru sonrasında 16 Şubat 2021 tarih ve 676 numarası ile Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı. - RİZE