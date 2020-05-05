İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdı - Son Dakika
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İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdı

6 saat önce

İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdı Rize Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Çay Araştırma Merkezi laboratuvarlarında geliştirilen yeni ürün Ballı Altın Çay sayesinde yeni hasat erginliğine ulaşmış çay yaprağı ile kestane balı birleşti ve ortaya hiç bilinmedik...

İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdı

Rize Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Çay Araştırma Merkezi laboratuvarlarında geliştirilen yeni ürün Ballı Altın Çay sayesinde yeni hasat erginliğine ulaşmış çay yaprağı ile kestane balı birleşti ve ortaya hiç bilinmedik bir lezzet çıktı

Rengi Beyaz Çay'a benzeyen Ballı Altın Çay aynı zamanda içerisindeki mineral değerleri ile de Beyaz Çay'ı aratmıyor.

RİZE - Rize'de kilosu 4 bin liralara kadar satılan Beyaz Çay'ı imparatorluk tahtından indirecek yeni bir çay üretildi. Rize Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Çay Araştırma Merkezi laboratuvarlarında geliştirilen yeni ürün Ballı Altın Çay sayesinde yeni hasat erginliğine ulaşmış çay yaprağı ile kestane balı birleşti ve ortaya hiç bilinmedik bir lezzet çıktı. Rengi Beyaz Çay'a benzeyen Ballı Altın Çay aynı zamanda içerisindeki mineral değerleri ile de Beyaz Çay'ı aratmıyor.

Ballı Altın Çay hakkında bilgi veren ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman, özenle seçilerek toplanan çay yapraklarının üzerine püskürtülen bal ile çay ve balın aromalarının birbirleriyle karıştığını ve ortaya yeni bir lezzet çıktığını dile getirdi. Ballı Altın Çay'ın yapım aşamalarını sıralayan Azman "Öncelikle hasat olgunluğuna erişmiş çaylarımızı topluyoruz. Toplamış olduğumuz çayları 65 ile 70 santigrat derecede bekletiyoruz. Üzerine bizim bölgede yöresel olarak kullandığımız kestane balı veya komar balı kullanıyoruz. Çayın üzerine bunu püskürttükten sonra 2 saat boyunca kurumaya tabi tutuyoruz. Böylece üzerine püskürttüğümüz bal ile çayın aromasının iç içe geçmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Almanya ve Hollanda'ya numune gönderdik"

Satışlarını şimdilik sadece ÇAYMER'e ait sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiklerini ve 25 gramlık paketler halinde satışa sunduklarını dile getiren Azman "Satışlarımızı şuan sadece sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştiriyoruz. Ortalama kilogram fiyatı şuanda 4 bin TL üzerinde seyir ediyor. Almanya, Hollanda gibi ülkelere numune gönderdik. Türkiye içerinde de ciddi siparişler oluyor, onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Satışlarımızın hepsi 25'er gramlık paketler halinde gidiyor. Şimdiye kadar kimseye 1 kilogram veya üzerinde satış yapmadık" dedi.

Beyaz Çay ile karşılaştırıldığında çay bahçesinden toplanışı daha kolay fakat üretimi daha zor olan Ballı Altın Çay'ın özelliklerinin Beyaz Çay'ı aratmadığını ifade eden Azman "Beyaz çay ile kıyasladığımızda hemen hemen aynı özellikleri gösteriyor. İkisi arasındaki en temel fark şu; beyaz çayın toplama süreci daha meşakkatli, Ballı Altın Çay'ın ise üretim süreci daha meşakkatli bir süreç" şeklinde konuştu.

Kendilerinin aldığı siparişlere göre Beyaz Çay'ın imparatorluk tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdığının altını çizen Azman "Şuanda aldığımız beyaz çay siparişlerine göre ortalama kilogram fiyatı 3 bin 700 TL'den giderken, Altın Çay'ın fiyatı 4 bin TL şuanda. Yani Beyaz Çay'ın İmparatorluğunu Altın Çay aldı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını Ballı Altın Çay'a kaptırdı

Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:07 Kaynak: İHA


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