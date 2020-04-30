'İmparatorların çayı'nın toplanması için geri sayım başladı

Yaş çay tarımında 1. sürgünün açılması beklenirken, 'İmparatorların Çayı' olarak bilinen beyaz çay için de hasat için gün sayılıyor.



Kilogramı geçtiğimiz yıl üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu üreticiler çay sezonunun başlamasına yakın, ÇAYKUR'un çağrısı üzerine tarlaya girerek topluyor. Bu nedenle rekoltesi her yıl düşse de üreticiler beyaz çay için yaklaşan sezonun biran önce açılmasını bekliyor.



ÇAYKUR'un henüz kampanyayı açmadığı ve çay alımlarına başlamadığı, çay fiyatınında belirlenmediği öğrenilirken, kampanyanın açılmasıyla alımları başlayacak olan beyaz çay ÇAYKUR tarafından üreticilerden 2017 yılında 3 sezon boyunca 810 kilogram, 2018 yılında 475 kilogram alınmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 286 kilogramlara kadar geriledi.



Şifa kaynağı olarak bilinen ve kilosu bin lira olarak açıklanan Anzer balından da pahalı olan beyaz çayın kilosu 4 bin lirayı buluyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çayın yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye de sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, beyaz çayın yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmediğini kaydediyor.



Yoğun antioksidan içeriği ile kanser türlerine karşı koruyucu olarak bilinen beyaz çay, bu özelliği ile tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel bir ürün olarak öne çıkıyor. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.



Uzmanlar, beyaz çayın faydalarını ise şu şekilde sıralıyor:



"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir. Çok düşük oranda kafein içerdiği için, kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Kemiklere faydası olur. Osteoporozda faydalıdır. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır. Ayrıca C ve K vitaminlerini de içerir." - RİZE