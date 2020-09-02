İmparatorlukların tarihi sığınağı "Softa Kalesi" turizme kazandırılıyor - Son Dakika

İmparatorlukların tarihi sığınağı "Softa Kalesi" turizme kazandırılıyor

Antik Çağ'da bir tepe üzerine inşa edilerek birçok imparatorluk ve devletin sığınak olarak kullandığı Mersin'in Bozyazı ilçesinde tarihi Softa Kalesi, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Antik Çağ'da bir tepe üzerine inşa edilerek birçok imparatorluk ve devletin sığınak olarak kullandığı Mersin'in Bozyazı ilçesinde tarihi Softa Kalesi, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Ulaşımının zor olması nedeniyle ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla kale çevresindeki Bozyazı Kaymakamlığının girişimleriyle çalışma başlatıldı.

Kaledibi Mahallesi'ndeki bir tepe üzerinde bulunan Softa Kalesi, ışıklandırma, merdiven ve çevre düzenlemesiyle turizme açılacak.

İlçe merkezinin doğusundaki 140 metre yüksekliğinde bulunan bir tepede yer alan Softa Kalesi, çalışmaların ardından ziyaretçilerle buluşacak.

"Harika ve doyumsuz bir manzarası var"

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, AA muhabirine, Softa Kalesi'nin yaklaşık 1800 yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kalenin tarihteki birçok imparatorluğa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yalçın, devletlerin bölgeyi "savunma kalesi" olarak kullandığını ifade etti.

Yalçın, kalenin bölgedeki önemli tarihi yapılar arasında yer aldığını belirterek, "Kalenin tanıtımı ve ziyaretçiye açılması bizim için önem arz ediyor. Hem doğaya zarar vermeyecek hem de tarihi yapısını koruyacak şekilde turizme açmayı istiyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk olarak ışıklandırmak. Ardından belli bir mesafeye kadar ulaşımını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Harika ve doyumsuz bir manzarası var. Bütün Akdeniz Bölgesi'ni ayaklarınızın altında gibi seyretme imkanı veriyor. Amacımız kalemizi korumak, aslına uygun muhafaza etmek. Kalemizi turizme kazandırarak ilçemizin tanıtımına hizmet etmesini planlıyoruz. " dedi.

- Mimarisi tarihe ışık tutuyor

Geçmişi Antik Çağ Dönemi'ne uzanan, birçok imparatorluğun savunma amaçlı kullandığı kalenin, tarihteki ismi "Sycae" olarak biliniyor.

Kalenin güney yamacındaki örnekleri, Anamur ilçesindeki liman şehri Anemurium Antik Kenti mimari biçimine benzetiliyor.

Tarihte iki katlı mezar ve bir sarayın inşa edildiği belirtilen Softa Kalesi'nde duvarları halen ayakta olan yapının cami, kalenin sur duvarlarına yakın inşa edilmiş alanın Geç Roma dönemine ait hamam olduğu değerlendiriliyor.

Kalede Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde kullanılmış olan içleri sıvalı çok sayıda mezarın olduğu tahmin ediliyor.

Geç Roma ve Bizans imparatorlukları tarafından kullandığına dair izler taşıyan, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarından Ertokuş Bey tarafından ele geçirilip Kilikya Ermeni Krallığı ve Karamanoğlu Beyliği'ne ev sahipliği yaptıktan sonra 1470'li yıllarda dönemin Osmanlı Devleti vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı resmi kaynaklara geçen Softa Kalesi, tarihin mimarisini bugüne taşıyor.

İmparatorlukların tarihi sığınağı Softa Kalesi turizme kazandırılıyor

Bozyazı, Mersin, Kale, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:06 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İmparatorlukların tarihi sığınağı 'Softa Kalesi' turizme kazandırılıyor - Son Dakika

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