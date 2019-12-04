Son Dakika Haberleri: imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor
Son Dakika Magazin imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor - Son Dakika Magazin

imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor

6 saat önce

2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı.

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2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı.

İtalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:37 
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