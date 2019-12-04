Son Dakika › Magazin › imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor - Son Dakika Magazin
imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor
6 saat önce
2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı.
2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:37
İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiğini duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti