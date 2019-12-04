imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor

2009 yılında İtalya'da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx'in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı.