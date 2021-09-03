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İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor - Son Dakika

İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor

03.09.2021 16:34
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Türkiye'deki gelişmiş diş tedavisi uygulamalarının sağlık turizmine katkı sağladığını söyleyen diş hekimi Ömer Karaaslan, özellikle gurbetçilerin implant ve zirkonyum tedavilerinde Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı.

Türkiye'deki gelişmiş diş tedavisi uygulamalarının sağlık turizmine katkı sağladığını söyleyen diş hekimi Ömer Karaaslan, özellikle gurbetçilerin implant ve zirkonyum tedavilerinde Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı.

Ömer İstanbul Diş Polikliniği kurucusu diş hekimi Ömer Karaaslan, "Gurbetçiler, Türkiye'de kaliteli diş tedavisini Avrupa'ya göre çok daha ucuza yaptırabiliyor. Diş tedavilerini yaptırıp hem tatil yapıyorlar hem de yakınlarını ziyaret ediyorlar. Onlar için çok avantajlı oluyor" dedi.

"SAĞLIK TURİZMİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLIYOR"

Sağlık turizmine katkı sağlayan implant ve zirkonyum tedavileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "Türkiye'de diş tedavisi olanakları çok gelişti. Bu sebeple farklı ülkelerden birçok hasta ağırlıyoruz. Gurbetçiler de implant ve zirkonyum tedavileri için öncelikli olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Özellikle Almanya, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da yaşayan gurbetçiler diş tedavileri için Türkiye'ye geliyor ve sağlık turizmine önemli bir katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ MALİYETLERİ AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE YÜZDE 70 DAHA HESAPLI"

Ömer Karaaslan, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye diş hekimliği uygulamaları son derece gelişti. Hem kaliteli diş hekimleri var hem de ucuz maliyetli tedaviler sunuluyor. İmpalant ve zirkonyum tedavileri maliyetleri Avrupa ülkelerine göre yüzde 70 daha hesaplı. Bu durum, diş tedavilerinde Türkiye'yi gurbetçilerin gözdesi haline getiriyor. Kaliteli tedavi ve uzun süreli garanti verdiğimiz için yabancı ülkelerden hastalar rahatlıklar Türk diş hekimlerini tercih ediyor."

"Avrupa ülkelerinde diş tedavilerinin pahalı olması, her yıl Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yönünü Türkiye'ye çevirdi" diyen Karaaslan, "Avrupa'da fahiş fiyatlarla diş yaptırmak istemeyen gurbetçiler, implant ve zirkonyum gibi diş prosedürleri için Türk diş hekimlerinin kalitesini tercih ediyor." sözlerini kaydetti. Karaaslan,"Türkiye'de birkaç bin euroya yapılan bir diş tedavisi Avrupa'da 20 bin euroyu aşabiliyor. Gurbetçiler, Türkiye'de kaliteli diş tedavisini Avrupa'ya göre çok daha ucuza yaptırabiliyor. Ayrıca, yabancı ülkede dil sorunu da yaşayabiliyorlar. Burada diş tedavilerini yaptırıp hem tatil yapıyorlar hem de yakınlarını ziyaret ediyorlar. Onlar için çok avantajlı oluyor" açıklamasında bulundu.

"HASTALARIMIZ HEM TEDAVİ OLUYOR HEM GEZİYOR"

Dt. Ömer Karaaslan, implant ve zirkonyum tedavilerinde verdikleri hizmetleri hakkında da şunları söyledi

"Hastalarımıza tedavi öncesi ve sonrası 7/24 destek veriyoruz. Birçok dili konuşan, dinamik bir ekibimiz var. Destek ekibimiz, her türlü soruna ve ihtiyaca mümkün olan en kısa sürede çözüm üretiyor. Güvenli ve huzurlu bir tedavi süreci sayesinde şehir dışı ya da yurt dışından gelen hastalarımız çok memnun kalıyor. Ayrıca, ücretsiz transfer ve konaklama hizmetleri de sunuyoruz. Hastalarımız hem dişlerini yaptırıyor hem de metropol kent İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buluyor."

Diş tedavilerinde kaliteli ve hızlı bir işçilik sunduklarını belirten Karaaslan, "Sadece gurbetçiler değil, birçok yabancı uyruklu hastayı ağırlıyoruz. Yurt dışında implant ve zirkonyum gibi diş tedavileri çok pahalı ve çok zaman alıyor. Türkiye'deki sağlık turizmi olanakları, gurbetçileri ve yabancı hastaları cezbediyor. Klinik olarak biz de farklı ülkelerden gelen hastaları en iyi koşullarda ağırlamaya özen gösteriyoruz. Çoğu hastamız yaz tatilini Türkiye'de yaparken diş tedavisini de yaptırıyor. Son yıllarda gurbetçiler bu yöntemi çok benimsedi. Bu sebeple özellikle yaz döneminde çok sayıda gurbetçi ağırlıyoruz."

İMPLANT NEDİR?

İmplant, çene kemiğine yerleştirilen vidalardır. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştirilir. İmplant vidası, diş kökü vazifesi görür. Dişi olmayan hastalarda alt ve üst çenelerde uygulanabilir. Komşu dişlere zarar vermeyen, estetik açıdan güzel bir görünüm sağlayan diş prosedürüdür.

ZİRKONYUM DİŞ NEDİR?

Zirkonyum, porselen ve seramikten üretilen beyaz diş protezidir. Parlak ve dayanıklı bir yapıya sahip zirkonyum, metal değildir. Bu sebeple metale alerjisi olanlara da uygulanabilir. Beyaz bir maddeden oluşur. Diş yüzeyi, zirkonyum ile kaplanarak doğal görünümüne kavuşturulur. Oksitlenmeye dirençli bir yapısı vardır.


İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor
İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor

Diş Hekimi, İstanbul, Türkiye, İmplant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor - Son Dakika


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