İmplatta diş hekimine dikkat! - Son Dakika

İmplant uygulaması hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun "İmplant eksik dişler için yapılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyum vidalar. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştiriliyor. Dişin olmadığı durumlarda 40 yıldır uygulanıyor. Özellikle son 20-25 yıldır ise çok yaygınlaştı" dedi.

Kemik kaybı yaşanabilir

İmplant uzun yıllardır yapılıyor olsa da bu konuda deneyimli diş hekimi bulmak zor olabiliyor. Bu noktada diş hekimi seçiminin iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Zogun, "Son zamanlarda eli anguldurva tutan herkes implant yapabilir oldu ancak işin kalitesi ilerleyen dönemlerde anlaşılıyor" dedi.

Ehil olmayan diş hekimleri tarafından yapılan uygulamaların birçok sorunu da beraberinde getireceğini aktaran Zogun, "Özellikle estetik bölgedeki problemler gözle görülür fiziksel deformasyonlara ve estetik olmayan sonuçlara sebep oluyor. Ayrıca enfeksiyon ve periimplantitis olarak adlandırılan kemik kaybı da yaşanabilir" diye konuştu.

Sadece implantın değil, protezin de iyi olması gerektiğini aktaran Zogun, "İyi bir protez planlaması da yapmak lazım. Çünkü implant iyi yapılıp protez kötü tapılırsa da implanta zararı olur. Bunlar bir bütündür ve en baştan doğru şekilde plan şart. Bu da tecrübe bilgi gerekir" ifadelerini kullanıdı.

Çözümü var

Düzgün yapılmayan implantların düzeltilebileceğini belirten Zogun, şunları söyledi: "Bir diş hekiminin iyi olmasının implantta sorun çıktığında çözmekle değerlendiriliyor. Öncelik enfeksiyonu ve enfekte olmuş implant yüzeyini kazıyıp temizlemek, sonrasında temiz alana ve yivleri tamamen aşındırıp temizlenmiş yeni titanyum yüzeye kemik oluşturma işlemi. Bu işlemler bilgi ve titizlik gerektirir. Bu dönemde hastanın da yardımı, gerekirse bir süre dişsizliği sonra geçici diş kullanması istenir."