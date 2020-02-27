İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

6 saat önce

CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADAİmralı Adası'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2), System.String[]

CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADA

İmralı Adası'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgenin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı cezaevine uzak bir noktada olduğu belirtildi.


İmralı Adası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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