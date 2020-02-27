İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

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İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
6 saat önce
CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADAİmralı Adası'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADA
İmralı Adası'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgenin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı cezaevine uzak bir noktada olduğu belirtildi.
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