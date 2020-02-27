İmralı Adası'ndaki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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İmralı Adası'ndaki orman yangını söndürüldü

6 saat önce

İmralı Adası'nda cezaevine ve yaşam alanına uzak bölgede çıkan orman yangını söndürüldü.

İmralı Adası'ndaki orman yangını söndürüldü, System.String[]

İmralı Adası'nda cezaevine ve yaşam alanına uzak bölgede çıkan orman yangını söndürüldü.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde adanın kuzeyinde yer alan, yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde, örtü ve orman yangını çıktığı belirtildi.


Açıklamada, yangının başlamasından itibaren Ada Güvenlik Komutanı emir komutasında hızlı bir şekilde İmralı Adası'nda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki iş makinesi ve 150 personelle alevlere müdahale edildiği duyuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında ise yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Yangının, yaşama alanlarına uzak mesafede meydana geldiği ve idari binalarda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi verilen açıklamada, tamamen söndürülen yangının soğutma çalışmalarının Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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