Son Dakika Haberleri: İmralı'dan gelen açıklamaya Asrın Hukuk Bürosu'nda ilk tepki
Son Dakika Dünya Haber

İmralı'dan gelen açıklamaya Asrın Hukuk Bürosu'nda ilk tepki

1 saat önce

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunun yayımlanmasının ardından Asrın Hukuk Bürosundan açıklama yayımlandı.

İmralı'dan gelen açıklamaya Asrın Hukuk Bürosu'nda ilk tepki, System.String[]
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunun yayımlanmasının ardından Asrın Hukuk Bürosu'ndan bir açıklama yayımlandı. Öcalan'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:

"18 Haziran tarihinde İmralı'da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız"
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:08 
Abdullah Öcalan, İmralı, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmralı'dan gelen açıklamaya Asrın Hukuk Bürosu'nda ilk tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]