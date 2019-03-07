Son Dakika Haberleri: İmralı'ya Ziyaretçi Gelememesi Hak İhlali Değil"

İmralı'ya Ziyaretçi Gelememesi Hak İhlali Değil"

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi, "Terör örgütü PKK üyesi olma" suçundan İmralı Cezaevinde kalan hükümlünün, kantin ve ziyaretçi hakkının kullandırılmaması nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

İmralı'ya Ziyaretçi Gelememesi Hak İhlali Değil
Anayasa Mahkemesi, "Terör örgütü PKK üyesi olma" suçundan İmralı Cezaevinde kalan hükümlünün, kantin ve ziyaretçi hakkının kullandırılmaması nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "Terör örgütü PKK'ya üye olma" suçundan hükümlü Nasrullah Kuran, çeşitli gerekçelerle engellenen ziyaretçi görüşmelerinin yaptırılması ve kantinden yararlandırılma hakkının kullandırılmasını talep etti.

İnfaz hakimliğince, kantin ihtiyacının karşılanamamasının personel yetersizliğinden, ziyaretçi gelişlerinin ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle talepler reddedildi.

Hükümlünün bu karara yaptığı itiraz da Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmedi.

Bunun üzerine başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, kantin ve ziyaretçi hakkının kullandırılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, başvurucunun, yerleşkesi İmralı Adası'nda bulunan ve deniz yolu ile ulaşılabilen İnfaz Kurumunda kaldığı, bu nedenle başvuru değerlendirilirken İnfaz Kurumunun fiziki koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Kantin kullanım hakkı ile ziyaretçi hakkı kullanımında hava şartları ve personel yetersizliğinden dolayı kısa süreli aksama olduğunun tespit edildiği belirtilen gerekçede, İnfaz Hakimliğinin kararı ve İnfaz Kurumunun cevabı birlikte değerlendirildiğinde, İnfaz Kurumunda kantin bulunmadığı, ihtiyaçların dış kantin yolu ile sağlandığı, kantin ve ziyaretçi hakkının kullanımında yaşanan kısa süreli aksamalarda hava koşullarının etkili olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İnfaz Kurumunun, bu hakların kısıtlanmasına yönelik bir karar almadığı da vurgulanan gerekçede, başvurucunun anılan haklarını sürekli olarak kullanamadığı ve devletin yaşanan aksaklıkları gidermediği yönündeki yönündeki iddialarını destekleyen bilgi ile belge sunmadığına değinildi.

Gerekçede, "Bu nedenlerle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez" olduğuna karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

PKK, İmralı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmralı'ya Ziyaretçi Gelememesi Hak İhlali Değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]