İmran Han'dan BM'de Keşmir uyarısı: İki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü abluka karşısında Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü abluka karşısında Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.
BM Genel Kurulu'nda konuşan Han,"Burada söylüyorum; Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:45
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