İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'da.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:47 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'da. İmran Han Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından karşılandı.
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