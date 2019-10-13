İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'da. İmran Han Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından karşılandı.