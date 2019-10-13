Son Dakika Haberleri: İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı
Son Dakika Güncel İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı

İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'da.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'da. İmran Han Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından karşılandı.

İmran Han'dan Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk adımı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:47 Kaynak: AA
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