İmran Han-Hasan Ruhani ortak basın toplantısı
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın basın toplantısındaki konuşması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:25 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın basın toplantısındaki konuşması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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