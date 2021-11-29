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İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2 - Son Dakika

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2

29.11.2021 14:31

SİVAS'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

SİVAS'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen Bekir Demir yönetmindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer araçtaki sürücü Bekir Demir ile aynı aileden, Mehmet, Tuğba, Eyüp, İsmail, Yaren Su ve Eslem Demir yaralandı. Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

VALİ AYHAN ACI HABERİ DUYURDU

Olayın ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne giden Vali Salih Ayhan, bina önünde toplanan ilçe halkına acı haberi duyurdu. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, 'Bugün çok üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Saat 12.00 civarında kaza ihbarı geldi. İmranlı'ya giden Belediye Başkanı Murat Açıl kardeşimizle birlikte 8 kişinin karıştığı bir olay. Şu an itibariyle bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyor, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız elinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas'a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orda da 2 yaralının durumu ağır. Onlar da yakınen takip edilmektedir. Kazada ihmal durumu nedir bilemiyoruz, savcılarımız adli soruşturmayı yapıyor. Ben sevenlerine, ilçe halkımıza tüm Sivas'a başsağlığı diliyorum" dedi.

Olayın ardından hastane önüne akın eden ilçe halkı, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2

Devlet Hastanesi, Salih Ayhan, İmranlı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI AÇIL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ -2 - Son Dakika
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