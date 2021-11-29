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İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

29.11.2021 14:48

Sivas'ta İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın yaşamını yitirdiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

Saat 12.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen hafif ticari araç çarpıştı.

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti

VALİ AYHAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Kazanın ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne giden Vali Salih Ayhan, bina önünde toplanan ilçe halkına acı haberi duyurdu. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bugün çok üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Saat 12.00 civarında kaza ihbarı geldi. İmranlı'ya giden Belediye Başkanı Murat Açıl kardeşimizle birlikte 8 kişinin karıştığı bir olay. Şu an itibarıyla bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl Beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyor, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız elinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas'a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orada da 2 yaralının durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir. Kazada ihmal durumu nedir bilemiyoruz, savcılarımız adli soruşturmayı yapıyor. Ben sevenlerine, ilçe halkımıza tüm Sivas'a başsağlığı diliyorum" dedi.

Olayın ardından hastane önüne akın eden ilçe halkı, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

Murat Açıl, İmranlı, Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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