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İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı

29.11.2021 13:50

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı
İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı
İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı
İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı

Murat Açıl, Tragger, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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