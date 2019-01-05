İmranlı Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı
1 saat önce
İmranlı beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktıSİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı...
İmranlı
beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Sivas
'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı..
Sivas'a 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Çocuklar ise gönüllerince karda kayıp kar topu oynadı. Soğuk havanında etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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