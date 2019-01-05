Son Dakika Haberleri: İmranlı Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

İmranlı Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

1 saat önce

İmranlı beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktıSİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı...

İmranlı beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı..
Sivas'a 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Çocuklar ise gönüllerince karda kayıp kar topu oynadı. Soğuk havanında etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:01:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmranlı Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]