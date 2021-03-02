İmranlı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir şahsa ait ikamette, işyerinde ve araçta yapılan aramada 52 kilogram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından bir şahsa ait ikamette, işyerinde ve araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 52 kilo 476 gram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, Bin 420 adet dolu makaron, 17 Bin 878 adet boş makaron, 3 adet mekanik el sarma makinası, 310 adet daha önceden kullanılmış veya sahte makaron ve tütün bandrolü, 1 adet masaya sabitlenmiş halde elektrik düzenekli dinamolu sarma makinası ve 5 adet kıyılmış tütün haznesi ele geçirildi. - SİVAS