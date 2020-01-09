İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu - Son Dakika
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İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

7 saat önce

İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi bulduSİVAS'ın İmranlı İlçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

SİVAS'ın İmranlı İlçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri merkezde kar temizliği başlattı.

İmranlı İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Açıl'ın talimatlarıyla ekipler, ilçede yolların açık kalması,ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreyi bulan karları temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Öte yandan özellikle köylerden gelen müşterilere hizmet veren bazı esnaflar, kış nedeni ile müşteri sayısı azaldığı için mart ayına kadar kepenk kapattı.

İl genelinde ise 65 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı bulunduğu Sivas'ta İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Fen İşleri Müdürlüğü, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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