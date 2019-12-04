İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İmranlı'da kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşılarken, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışının bölgede aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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