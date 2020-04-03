İmranlı'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

İmranlı'da kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçede bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve yüksek yerler beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:38 Kaynak: AA
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