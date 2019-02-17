İmranlı'da Kış Şenliği Yapıldı
22 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kış şenliği etkinliği düzenlendi.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde kış şenliği etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Piredede köyünde ilk kez yapılan şenlikte, kızak kayma ve ip çekme yarışları gerçekleştirildi.
Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen vatandaşlara Kaymakam Hasan Meşeli
tarafından köfte ekmek ikram edildi.
Meşeli, burada yaptığı konuşmada, İmranlı'nın kış mevsiminde çok iyi kar yağışı aldığını söyledi.
İlk kez düzenlenen kış şenliğini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Meşeli, "Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı, katılımın daha çok olduğu şenlikler yapacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA
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