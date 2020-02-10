İmranlı'da köylülerin kar esareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmranlı'da köylülerin kar esareti - Son Dakika

İmranlı'da köylülerin kar esareti

6 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylülere zor anlar yaşattı.

İmranlı'da köylülerin kar esareti, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylülere zor anlar yaşattı. Karapınar köyünde ise vatandaşlar kar ve tipi nedeni ile evlerinden güçlükle dışarı çıkabildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde kar yağışı hayatı etkiledi. Ağır kış şartlarının hakim olduğu bölgede son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, köylüleri esir aldı. Sivas'a 128, İmranlı ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde bir metreyi aşan kar kalınlığı, köylüleri zor durumda bıraktı. 10 evin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Birçok ev ise tipi nedeni ile oluşan kar birikintisinde kayboldu. Evlerde bulunanlar, kapılarından dam boyuna ulaşan kar birikintilerini açarak dışarı çıkabildi.

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu söyleyen Karapınar köyü muhtarı Sebahattin Alp, Kar yağışı bir haftadır aralıksız sürüyor. Bir metreyi bulan kar adeta evlerimizi kar altında bıraktı. Bizler de çaresiz evlerimizden çıkabilmek için böyle kar tünelleri oluşturduk. 10 evimizin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Özel idare ekipleri yollarımızı açtı ama tekrar kapandı. Bizler de kendi imkanlarımız ile traktörlerimizle yollarımızı açmaya çalışıyoruz diye konuştu.


Karapınar, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu
Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:55:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmranlı'da köylülerin kar esareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]