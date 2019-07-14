Son Dakika Haberleri: İmranlı'da Milli Bağımsızlık Yürüyüşü düzenlendi
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İmranlı'da Milli Bağımsızlık Yürüyüşü düzenlendi

4 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Bağımsızlık Yürüyüşü" düzenlendi.

İmranlı'da Milli Bağımsızlık Yürüyüşü düzenlendi, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Bağımsızlık Yürüyüşü" düzenlendi.
İmranlı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karacaören köyünde başlayan yürüyüş ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde son buldu.
Yaklaşık 27 kilometrelik yürüyüşe katılanlar, şehit ve gaziler için okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua etti.
Yürüyüşte yer alan İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, Sivas Kongresi'nin 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti. İmranlı ilçesinde de değişik etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Meşeli, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.
İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:50 Kaynak: AA
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