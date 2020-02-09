İmranlı, eksi 22 derece ile dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmranlı, eksi 22 derece ile dondu - Son Dakika

İmranlı, eksi 22 derece ile dondu

10 dakika önce

SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı.

İmranlı, eksi 22 derece ile dondu, System.String[]

SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçe merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Vatandaşlar sıcak su ile arabaların buzunu çözmeye çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken, dükkanların camları da buzla kaplandı. İlçe sakinleri, soğuk havalara her zaman alışık olduklarını söyledi.


İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:23 Kaynak: DHA
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