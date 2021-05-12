İmranlı eksi 4 dereceyi gördü, ceviz ağaçlarını don vurdu - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesi'ne bağlı Uyanık köyünde ceviz ağaçlarını don vurdu.

İmranlı mayıs ayına rağmen meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde eksi 4 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi olarak kayıtlara geçti. İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki Uyanık köyünde bahçelerde bulunan ceviz ağaçlarının yaprakları soğuğun etkisiyle dondu. Ağaçlarının büyük kısmı dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldi.

'FİDELERİMİZ VE CEVİZ AĞAÇLARIMIZ DONDU'

İlçe sakinlerinden Erman Özçelik, "İmranlı olarak biz kışın soğuk havalara alışkınız. Ama bahardaki bu soğuk nedeniyle normal fidelerimiz ve ceviz ağaçlarımız dondu" dedi. Burhan Dilek ise, "Kış aylarında olduğu gibi bahar ve yaz aylarında da İmranlı ilçesi soğuk oluyor. Bugün de Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Soğuk olsa da biz memleketimizi seviyoruz" diye konuştu.