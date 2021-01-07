"İmren Aykut"a veto - Son Dakika

Seyhan Belediye Meclisinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerinde bulunan ANAP'lı Dr. İmren Aykut'un isminin bir yere verilmesi teklifi reddedildi.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, belediyenin bütün yükünü çeken işçiler için ücret görüşmesi sürdüğünü belirterek, "Özellikle temizlik, yol, park bahçe işerinde çalışan insanlar beden gücüyle çalışıp aldıkları her kuruş, analarının ak sütü gibi helaldir kendilerine. Görüşmelerde onların istedikleri rakamlar ve ona yakın rakamlar verilmemektedir. Siz kendi bünyenizde çalışan insanların haklarını vermezseniz o insanlardan da çok büyük bir randıman bekleyemezsiniz. Eğer o işçiler mutlu bir şekilde işlerine gelirlerse, mutlu şekilde işlerini yapar ve daha mutlu olurlar, daha verimli olurlar. İşçi kardeşlerimizin haklarının kendilerinin arzu ettiği şekilde ve hak ettikleri bir ücret verilmesini talep ediyorum" dedi.

Başka gündem dışı konuşma olmayınca Meclis Başkanı Yasemen Çelik gündemlere geçti. Gündemin yedinci maddesinde Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri 437 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu yeniden görüşülmek üzere komisyona oy çokluğuyla iade edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde ise atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ile protokol yapmak üzere belediyeyi temsilen belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, 12 Eylül 1980 ihtilalindan sonra oluşturulan Danışma Meclisinde görev yapan, 17, 18 ve 19. Dönemde İstanbul, XX. Dönem Adana Milletvekili olarak TBMM'de bulunan, Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerinde bulunan ANAP'lı Dr. İmren Aykut'un isminin bir yola verilmesi teklifi, muhtelif zamanlarda sokak, park ve benzeri yerlere isim verilmesi hususunda kişi ve kuruluşlarca yapılan müracaatların önüne geçilemeyeceği gerekçesiyle hem komisyonda hem de mecliste reddedildi. - ADANA