İmren Aykut'tan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan, Anavatan Partisi döneminde milletvekili, Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev alan Dr. İmren Aykut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Muğla ziyaretinde ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi ve MELSA Şirketi'ne uğrayan İmren Aykut yöresel ürünleri inceledi.

İmren Aykut; "Muğla Türkiye'nin en yaşanacak yegane şehirlerinden biri"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyarette konuşan Dr. İmren Aykut ciddi bir çevreci olduğunu, Türkiye'nin 81 vilayetini hemen hemen bildiğini ve Muğla'nın bu vilayetler içinde en düzenli en temiz yapılaşma bakımından bozulmamış yegane şehir olduğunu belirtti.

Eski Çevre Bakanı Dr. İmren Aykut; "Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşıyorum. Artık ben de Muğlalıyım ve ikametgahım burası. Ciddi anlamda çevreci bir insanım. Ülkemizin 81 vilayetini hemen hemen bilirim. Ama bunların içerisinde Muğla çok farklı. Çünkü Muğla gördüğüm bu vilayetler içinde en temiz en düzenli ve yapılaşma bakımından bozulmamış yüksek apartmanların olmadığı yegane ilimiz. Onun için ben emeklilerin yaş almışların büyük bir huzurla yaşayabileceği, mutlu bir ömür süreceği yegane ilimizin Muğla olduğunu düşünüyorum. Muğla'nın diğer bir özelliği de çok iyi arıtma tesislerinin olması ve yerli tohum projesi gibi çok özel bir projeyi uygulamaya koymuş olmasıdır. Çünkü Muğla aynı zamanda iklimi, verimli toprakları ile mükemmel bir tarım şehri. Sayın Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün bu başarılı çalışmalarını takdir duyguları içinde izliyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne bakan olarak büyük hizmetler vermiş Dr. İmren Aykut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'yı çevresi, mimari yapıları ve tarımı ile çok iyi özetleyen ve hemşehrileri olan İmren Aykut'a ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Gürün; "Muğlamızın Bodrum ilçesinde yaşayan sayın bakanımıza ziyaretleri ve şehrimiz için söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bir bakan, bir çevreci, bir kadın gözüyle şehrimizin düzenliliği, temizliği, mimari yapıları, tarımıyla ilgili söyledikleri ve tespitleri bizleri hem gururlandırdı hem mutlu etti. Muğla gerek bu şehirde yaşayan hemşehrilerimiz gerekse sonradan yerleşerek hemşehrimiz olan vatandaşlarımızın özeni, dikkati ve duyarlılığı ile tertemiz ve sevginin, hoşgörünün, güleryüzün şehri olmaya devam edecek" dedi. - MUĞLA