İmren Öztürk'ten sporculara uyarı

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, artan korona virüs vakalarının sporcuları da etkilediğini belirterek beslenme uyarısında bulundu.

Beslenme uzmanı İmren Öztürk, artan korona virüs vakaları nedeniyle sporculara uyarılarda bulundu. Spor yapanların bağışıklığı güçlendirici gıdalar almasını söyleyen Öztürk, "Bireysel sporcular kilosuna çok dikkat etmeli. Ayrıca bağışıklığı güçlendirmeliler. Korona virüse yakalanan sporcular, güçlü bir bedene sahip olduğu için hastalığı kolay atlatıyorlar ancak 14 günlük karantina süresinde ister istemez beslenme alışkanlığı değişiyor ve bu da kilo almalarına neden olabiliyor. Özellikle hamur işinden uzak durmaları gerekir. Eğer hastalanıp karantinaya girerlerse mutlaka egzersizlere ve antrenmanlara evde devam etsinler" dedi. - İSTANBUL