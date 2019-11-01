Son Dakika Haberleri: İMSAD-İnşaat sektörü güveninde yükseliş dört aydır sürüyor
Son Dakika Ekonomi İMSAD-İnşaat sektörü güveninde yükseliş dört aydır sürüyor

İMSAD-İnşaat sektörü güveninde yükseliş dört aydır sürüyor

7 saat önce

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin hazırladığı inşaat sektörü güven endeksi, üst üste dördüncü ayda da yükseldi.

İMSAD-İnşaat sektörü güveninde yükseliş dört aydır sürüyor, System.String[]
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin hazırladığı inşaat sektörü güven endeksi, üst üste dördüncü ayda da yükseldi.

İMSAD 'Ekim 2019 Sektör Raporu'na göre; inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayındaki sınırlı düşüşün ardından başlayan artış Ekim ayında da sürdü. Rapor'a göre, toparlanma eğiliminin sürdüğü Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan daha arttı. Ekim ayında inşaat sektörü güven endeksi 2 puan, yeni iş siparişleri ise 4 puan yükseldi.

Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan, Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13.5 puan arttı.


- İstanbul
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:34 Kaynak: DHA
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