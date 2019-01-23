Son Dakika Haberleri: İMSİAD, Akademik Odalarla üst kurul oluşturacak

İMSİAD, Akademik Odalarla üst kurul oluşturacak

1 saat önce

İMSİAD ve Akademik Oda temsilcileri bir araya gelerek, ortak çalışma kararı aldı.

İMSİAD, Akademik Odalarla üst kurul oluşturacak, System.String[]
İMSİAD ve Akademik Oda temsilcileri bir araya gelerek, ortak çalışma kararı aldı. Buna göre bir üst kurul oluşturulacak, Bursa ve inşaat sektörü paydasında projeler, çözümler üretilerek, ortak açıklamalar yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:49 

Bursa, Ekonomi
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