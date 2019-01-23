İMSİAD, Akademik Odalarla üst kurul oluşturacak
1 saat önce
İMSİAD ve Akademik Oda temsilcileri bir araya gelerek, ortak çalışma kararı aldı.
İMSİAD ve Akademik Oda temsilcileri bir araya gelerek, ortak çalışma kararı aldı. Buna göre bir üst kurul oluşturulacak, Bursa
ve inşaat sektörü paydasında projeler, çözümler üretilerek, ortak açıklamalar yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:49
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