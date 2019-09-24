İMSİAD’da gündem dijital dönüşüm
2 saat önce
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) üyelerini bilgilendirmeyi sürdürüyor.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) üyelerini bilgilendirmeyi sürdürüyor. Dernek merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, inşaat sektöründe dijital dönüşüm konusu ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15
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