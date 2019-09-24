Son Dakika Haberleri: İMSİAD’da gündem dijital dönüşüm
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İMSİAD’da gündem dijital dönüşüm

2 saat önce

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) üyelerini bilgilendirmeyi sürdürüyor.

İMSİAD’da gündem dijital dönüşüm, System.String[]

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) üyelerini bilgilendirmeyi sürdürüyor. Dernek merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, inşaat sektöründe dijital dönüşüm konusu ele alındı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15 
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