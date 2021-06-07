İMSİAD'da konut kredisinde faiz düşüşü beklentisi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "Kredi faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredi faiz oranlarının da yüzde 1'in altına düşürülmesini öneriyoruz." dedi.

Andıç, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektörünün Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığı zorluklara değindi.

Sektör temsilcilerinin kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ertelenmesini talep eden Andıç, şunları kaydetti:

"Kredi faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredi faiz oranlarının da yüzde 1'in altına düşürülmesini öneriyoruz. Özellikle birinci el konut satışlarına yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyalarının hayata geçirilmesi hem sektörün desteklenmesi hem de insanlarımızın ev alma hayalinin gerçekleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir."