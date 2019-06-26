İMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdı

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Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor

1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı