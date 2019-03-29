İMSİAD, Seçim Arifesinde Nilüfer Adaylarını Ağırladı
1 saat önce
Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin arifesinde İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSAD), Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın Nilüfer Belediye Başkanı adaylarını ağırladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile Millet İttifakı CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem'in İMSİAD'ı ziyaretlerinde, Nilüfer ilçesi özelinde ve Bursa genelinde yapılması gerekenler çalışmalar ile kentsel dönüşün konusu ele alındı.
Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerde konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Nilüfer'de çözülmesi gereken en önemli konunun kentsel dönüşüm olduğunu hatırlatırken, "Nilüfer ve Bursa kazansın"diyerek adaylara başarı dileklerini iletti.
İMSİAD'a ilk ziyareti gerçekleştiren Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, "Bizler her yönüyle bu güzel şehri yönetmek için hazırız.Teknik insanların elinin bu şehri, geleceğe daha emin şekilde götüreceğini inanıyorum" derken, daha sonra İMSİAD Yönetimi ile bir araya gelen Millet İttifakı CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de, "İnşaat işkolu, işgücünün en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor. Bu işe emek veren müteahhitlerimizin ve sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:36 Kaynak: Bültenler
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