İmsiad Sektör Ve Üniversite Buluşmalarını Sürdürüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü öğrencileriyle Emiroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hakkı Demir'i buluşturan İMSİAD, gençlerin sektördeki son gelişmeleri ve gelecekte kendilerini bekleyen iş hayatı hakkında bilgilenmelerini sağladı.

"İşinize inanın, doğru hamleler yapın ve sabırlı olun"

Öğrencilere iş ve eğitim hayatı hakkında tavsiyelerde bulunan Emiroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Demir, "Okuldaki eğitimin yanı sıra her zaman staj ya da iş imkanı kovalayın. Daha öğrenciyken sektörü ve iş hayatını tanımak gelecekte sizlere çok faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, iş hayatındaki diğer önemli bir husus da insan ilişkileridir. Sizlerin işi her zaman insanlarla olacak, bu yüzden insan ilişkilerinizi güçlü tutmak her zaman artı bir puandır. Eğer yaptığınız işe inanır, doğru hareketleri yapar ve sabırlı olursanız, başarı da beraberinde gelecektir" dedi.

Son yıllarda sektördeki gelişmelerin, beraberinde değişimlerde getirdiğini söyleyen Demir, "Sektörün son yıllarda büyümesi, rekabeti de arttırdı. Burada da satış birimlerinin önemi ortaya çıktı. Artık çoğu firma profesyonel satış birimleri ya da satış danışmanlarıyla birlikte çalışıyor. Bu anlamda Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü de sektörümüze katma değer sağlıyor" diye konuştu.

Demir konuşmasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sorularını da yanıtladı. Geleceğin gayrimenkul uzmanlarından gelen sektörün krizde olduğu söyleniyor bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz sorusunu yanıtlayan Demir, "İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durum geçici, yakın bir gelecekte normalleşme gerçekleşecek; çünkü eldeki verilerin bunu açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Ayrıca inşaat sektöründe yasal düzenlemeler yapılırsa en az 20 yıl bir kriz çıkması için herhangi bir sebep bulunmuyor" dedi.