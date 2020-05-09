İMSİYAD, Bulanık'ta 800 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İMSİYAD), korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yaptı.



İMSİYAD, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 800 Aileye gıda yardımında bulundu. İMSİYAD, Başkanı Mehmet Altun, yaptığı açıklamada dernek olarak Ramazan ayında Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 800 koliden oluşan gıda paketini Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettiklerini söyledi. Dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını hatırlatan Altun, daima onların yanında olduklarını belirterek, "İMSİYAD ekibi tarafından daha önce Bulanık ilçemizde ve İstanbul'da belirlenen ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ramazan bereket ayıdır. Gıda ağırlıklı yardımlarımız oluyor. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine içerisinde bakliyat ağırlığı bulunan paketler veriyoruz. Bu yardımları da İMSİYAD üyeleri sayesinde yapıyoruz. Ben tekrar bu yardımlara katkı sunan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarını aralıksız yürüten derneğimiz, yardım çalışmalarına Bulanık ilçemizde bundan sonra da devam edecektir "dedi.



Salgın süresince işsiz ve ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Altun, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye yardımda bulunduk. Bu pandemi süresinde de derneğimiz gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Başlayan Ramazan ayı ile birlikte her gün maddi durumu olmayan, evine bir ekmek almakta bile zorlanan onlarca başvuru alıyoruz. Dernek başkanı olarak, destek veren, gönüllü çalışan insanların hayatlarına anlam katmak için yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ