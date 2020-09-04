İmtihana hazırlanan memur adaylarına moral - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Erikli Millet Kıraathanesi'ni ziyaret edip, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan memur adaylarına moral verip, başarılar diledi.

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaklaşık 650 metre mesafeye de bir millet kıraathanesi kazandırmıştı. Aynı zamanda bir kütüphane görevi üstlenen, sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile başta öğrenciler olmak üzere Yıldırımlılara eşsiz bir imkan sunan Millet Kıraathanesi, KPSS'ye hazırlanan gençlerin adeta meskeni oldu. Girişlerde ateşleri ölçülen, sosyal mesafe kuralarına göre çalışma alanlarına aralıklarla yerleştirilen memur adayları, ücretsiz internet kullanımıyla da ders çalışmayı daha konforlu hale getirebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Eli Erbay ile birlikte Yıldırım Erikli Millet Kıraathanesini ziyaret edip, KPSS sınavına hazırlanan gençlere başarılar diledi. Gençlere ve eğitime yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben öncelikle sınava hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Buradaki yoğunluğa bakınca kütüphanelerin ve gençlik merkezlerinin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu manada hem Yıldırım Belediyemizin hem de bizim yaptığımız çalışmalar var. Çok yakında eski stadyumun oradaki Millet Bahçesi içindeki kütüphanemizi ve Merinos Park içindeki kütüphanelerimizi de hizmete açacağız. Bugün de hem sınava girecek arkadaşlarımıza moral vermek hem de güncel bilgiler kitapçığı hediye etmek için Yıldırım Millet Kıraathanemizi ziyaret ettik. Bu vesile ile imtihana girecek herkese başarılar diliyorum" dedi. - BURSA